«Minu jõulud tulevad perekeskis,» räägib lauljatar Anne Veski Star FM-i hommikuprogrammis . Ta lisab, et läheb lapsele külla ja sööb head ja paremat. «Nii nagu kõigil, mitte midagi erilist.»

Raadiosaatejuht Pille Minev uurib naiselt, et muidu on ta ise suur küpsetaja, kuid nüüd jääb tema jutust mulje, et läheb lapsele käed puusas külla ja kukub sööma.