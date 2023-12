Täppi läinud ennustused ja kohtumine president Ilvesega – Kanal 2 pühadekava pakub vaatamist igale maitsele

Lisaks Paavsti tervitusele on missa täis muusikat ja õnnist meeleolu, mis loob erilise jõuluhõngu. Otse Püha Peetruse basiilikast näitab Eestis ainsana ülekannet Kanal 2 ning seda kommenteerivad Eesti katoliku kiriku esindaja Marge Paas ja kosmopoliit Neeme Raud . «Jõuluõhtu missa Vatikanist» on eetris jõululaupäeval kell 22.30.

Põnevad erisaated

25. detsembril teeb erisaade «Mida tegelikult tõi 2023?» avameelse tagasivaate ennustustele, mida meie ennustajad, selgeltnägijad ning vabamõtlejad möödunud aastal peagi lõppevaks 12 kuuks tegid. Mis läks täppi ja mida ei osatud ette näha? Kas ennustatud vaesus ja tööpuudus tabas Eestit? Kas valimistulemusi nägid nõiad ette? Saatejuht on Eda-Liis Kann . «Mida tegelikult tõi 2023?» on Kanal 2s 25. detsembril kell 20.30.

«Maailm meie ümber on muutunud nii pööraseks ja ettearvamatuks, et end Mulgimaale kinnistanud president Ilvese ideed eestlaseks olemise kohta on praegu meile kõigile suureks abiks,» räägib saatejuht. «Öökülaline. Toomas Hendrik Ilves» on Kanal 2s 26. detsembril kell 20.30.