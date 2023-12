See võib tunduda veider, kuid ajakirjas PLOS Biology avaldatud uus uuring näitas, et mehed, kes enne võistlusmängu mängimist naise pisaraid nuusutasid, olid oluliselt vähem agressiivsed.

Nutt on loomulik reaktsioon kurbusele, kuid teaduslikult pole sellest lõpuni aru saadud. Inglise loodusuurija Charles Darwin (1809–1882) oli sellest nähtusest segaduses, kuna nutmisel ja pisaratel ei paistnud olevat ilmset funktsiooni, teatab uuring. Kuid kaasaegne teadus tõestab, et see ei pruugi nii olla, kirjutab Newsweek.