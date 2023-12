Viljandlanna soovis katta abivajaja jõululaua, kuid avastas midagi šokeerivat

Neljapäeval tegi viljandlanna Janika Kangus Facebooki grupis «Märgatud Viljandis» postituse, kus pakkus oma abi puudustkannatavatele inimestele. «Sooviks rõõmustada mõnda inimest, kellel pühadelaud tühjaks jääb. Kirjuta mulle, sõidame koos poodi ja vaatame, mis me sulle meelepärast leiame. Pühadeaeg on ka natuke imedeaeg,» kirjutas heasüdamlik naine. Ta oli üllatunud, kui tema postkasti saabus enam kui 50 abipalvet.

«Mul on 50+ kirja juba. Väga kahju on ja kohutav. Käed jäävad lihtsalt lühikeseks. See on uskumatu, mis tegelikult toimub. Nutt tuleb kurku,» ütles ta. Enne abistamist soovitati Janikal uurida ka võimalike abivajajate tausta, mida naine tegigi, et selgitada välja, kes siis kõige enam abi vajab.