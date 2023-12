Käärijä ehk Jere Pöyhönen ei jäta oma fänne kunagi külmaks ning on otsustanud viia asjad uuele tasemele – nimelt on artist avanud OnlyFansi konto oma topeltgängeri Häärijäga, kirjutab Seiska .

OnlyFansi loodud konto erilisus seisneb selles, et seal on tegevad just nimelt kaks meest – Käärijä ja tema teisik. Profiili tutvustus on paljulubav: «Me postitame iga päev midagi uut ja ennenägematut jõuluhõngulist sisu.»