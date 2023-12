«Jan Palachi väljak on üks mu lemmiknurgakesi Prahas – suurejooneline, elava liiklusega, suurlinlik. Ühel pool on kõnealune Karli ülikooli hoone, teisel pool imposantne Rudolfinumi kontserdimaja, kolmandast suunast avar vaade Vltava jõele ja Püha Vituse katedraalile. Neljandas suunas on Praha vanalinn ja legendaarne Staromětske väljak,» räägib ta ning meenutab 2020. aasta talve, mil viibis Prahas kirjandusresidentuuris. «Elasin kaks kuud Josefovis, Karli ülikooli majast kiviga visata. Iga päev jalutasin sealt mööda – või lõikasin teed lühemaks läbi selle hoovi – ja mulle meeldis läbi hoone kaarte pildistada Püha Vituse katedraali. Selline pilt – osa sellest majast – on ka mu raamatu «Minu Praha» kaanel.»