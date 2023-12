PIINLIK VÕI LAHE? ⟩ Rahvas avaldab arvamust välikäimlatest tehtud jõulupuu kohta

Võrru saabujaid tervitab jõulupuu, mis on kokku laotud välikäimlatest. Puu asub Tallinna maanteel Olerexi tankla vastas ning tekitab vastakaid emotsioone. Vetsudest tehtud jõulupuust on saanud omamoodi traditsioon. Ka varasematel aastatel on puu püsti pandud ja aastatega on see aina kõrgemaks läinud. 2019. aasta puu on näha alloleval pildil.