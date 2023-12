Taaskohtumine «Südamesoovi» kangelase, koerarünnakuohvri Sandraga: kõige hullemad operatsioonid ootavad mind ees

Meil kõigil on südamesoove, kuid mõned soovid on niivõrd võimsad, et poevad lausa teiste südametesse. Just neid soove on Kanal 2 heategevussaade «Südamesoov» väsimatult täitnud enam kui kaks aastat. Viienda hooaja lõpus taaskohtume mõne kangelasega, kellele andis südamesoovi täitumine juurde indu ja südikust jätkata.