LUKK ALLES, RATAS LÄINUD ⟩ «Kas vargad on hakanud jalgrattaid ära võluma?»

Tartu elanik Maarja kirjutab «Märgatud: Tartus» Facebooki grupis, et talle on linnapildis silma jäänud poolikud jalgrattad ning rattalukud, mille juures rattaid pole. «Kummaline. Kas vargad on hakanud rattaid ära võluma? Rüütli tänava alguses oli lukustatud musta värvi jalgratas, aga rattad olid alt varastatud. Kvartali ees aga hoopis kummaline pilt. Tugevad lukud alles ja paistab, et lukus, aga jalgrattaid pole,» kirjutab ta ning jagab pilti, mis on tehtud Kvartali kaubanduskeskuse ees.