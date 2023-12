HOOAJA VIIMANE ⟩ «Südamesoov» toob ekraanile enim vaatajate hinge pugenud kangelased

Saates kohtutakse endiselt jõhkrast koerarünnakust taastuva Sandraga, kes teda purenud koerte omanikuga kohut käib. Keerulise protsessi taustal toimub siiski õnneks paranemine ning nüüd on lootust päriselt hobuse seljas istuda ja ratsutamisvõimalusega ka saatejuht Keili Sükijainenit üllatada.

Suurpere isa Kristo ja tema vahvad lapsed võtavad Keili rõõmuga vastu oma jõuluhõngulises kodus, kus kõigi hooaegade suurima südamesoovi täitumine kogu perele endiselt ületamatut rõõmu valmistab.

«Südamesoov» täitis ootamatult ema kaotanud suurpere unistuse ja tegi majas ligi 100 000 eurot maksma läinud remondi. Remondi käigus ehitati täielikult välja vana maja üks pool, kuhu tehti kaks lastetuba, vannituba ja koridor. Lapsed on oma uutesse tubadesse hästi sisse elanud ega jõua ära rääkida, mida kõike neile seal teha meeldib.

Kasside kaitseingel Gabriel ei ole oma missioonist sugugi taganenud ja pakub endiselt turvalist kodusoojust sajakonnale kassile. Esimese looma päästis noormees vaid 13-aastasena.

«Leidsin ta maja tagant porilombist, võtsin tuppa, ravisin terveks ja leidsin talle kodu,» rääkis Gabriel kaks aastat tagasi «Südamesoovi» saates. Toona tõdes noormees, et kasside eest hoolitsemine on üpris kallis, ning nentis, et annetusi ta väga küsida ei taha. Pärast esimesel hooajal eetris olnud saadet on aga paljugi muutunud ja neid, kes Gabrielile ja kiisudele head soovivad, on aina juurde tulnud.

Teisel hooajal rääkis saates oma loo Jaanika, kes oli selleks ajaks juba kaheksa aastat oodanud, et leida endale uus neer. Kogu tema elu keerles dialüüsiaparaadi ümber ja teadmatus, kui kaua on nii võimalik vastu pidada, oli igapäevane ja kurnav. Tänaseks on Jaanika elu saanud aga hoopis uue sära ja temaga kohtumine toob kõigile rõõmupisara silmanurka.

Just nende ja mitmete teiste vaprate saates osalenud inimeste jätkulugudele saab kaasa elada täna kell 20.30 Kanal 2s.

