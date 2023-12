Elisa Kolk asus BSH täditütrega koos saadet juhtima: särtsu täis nagu me oleme

Lauljanna Elisa Kolk andis sotsiaalmeedias teada, et on astunud saatejuhi kingadesse. Temast on saanud «Bitch 4» taskuhäälingu üks saatejuhtidest. Kui eelmisel hooajal vallutasid stuudio skandaalitar BSH ning Anu Saagim, siis tänavu säravad Kolgi kõrval BSH täditütar Marlee Karja ning Jan Uuspõllu endine kaaslanna Brigita Anton.