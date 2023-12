VIDEOD ⟩ Islandi vulkaan purskab nii palju laavat, et olümpiabassein täituks 20 sekundiga

«Umbes neli tundi tagasi alanud purske võimsus näib vähenevat,» kirjutasid IMO esindajad avalduses. «Asjaolu, et aktiivsus juba väheneb, ei näita, kui kaua purse kestab, vaid pigem seda, et purse on saavutamas tasakaalu. Seda tendentsi on täheldatud kõigi viimaste aastate Reykjanesi poolsaare pursete alguses.»