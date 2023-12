Raadio Elmar hommikuprogrammmis rääkis värske superstaar ja debüütsingli välja andnud Ant Nurhan, et kavatseb veelgi eestikeelset muusikat teha. «See ongi eesmärk. Ma ei tulnud siia et lihtsalt selleks, et võtta «Eesti otsib superstaari» tiitel, lasta välja üks lugu ja siis minna Türki tagasi.»