Nimelt on ta Prantsusmaa iludusvõistluse 103-aastases ajaloos esimene naine, kes sai missiks lühikeste juustega. Kohe hakati 20-aastast naist süüdistama, et ta sai missitiitli selle eest, et üritas oma teistsuguse soenguga silma paista.