VIDEO ⟩ «See on minu ekstreemspordiala!» Eesti mees tegi väidetavalt vastassuunas sõitmise ajal TikTokis otseülekannet

TikToki keskkonnas tegutseb Raivo-nimeline mees, kes uhkustas teiste vaatajate ees sellega, et sõitis autoga väidetavalt vastassuunas. Ühel hetkel ilmub otseülekande vestluskasti teade: «Screen record (ekraanisalvestus – toim) ja politsei teavitamine on rangelt keelatud, tulemuseks on blokeerimine.» Lisaks teatab mees, et tema hinnangul tuleb elada oma elu muretult ja ta tegeleb lihtsalt ekstreemspordiga.