GALERII ⟩ Eesti Kunstiakadeemia jõuluturg tõi kohale rohkelt disainihuvilisi ostlejaid

Esimest korda toimus EKA jõuluturg kahel järjestikusel pühapäeval ja ka väljaspool kunstiakadeemiat. «Et jõuluturg kunstiakadeemiast välja pääseb, on pigem erand kui reegel, aga andis kinnitust, et kunstitudengite tänapäevasele loomingule on nõudlust ka väljaspool maja,» ütles EKA jõuluturu korraldaja Cristopher Siniväli.