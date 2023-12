VIDEO ⟩ Grete Griffin saatis väga erilisel põhjusel oma rinnapiima Miamist Eestisse, tulemus oli jahmatav

«Mu ema saatis mulle nende kodulehe ja soovitas vaadata, kui armsaid ehteid nad teevad. Mõtlesime siis, et miks mitte! Ema kirjutas neile, et kas Ameerikast saab ka piima tuua ja nii see alguse sai,» meenutab USAs elav Grete, kuidas tekkis idee lasta oma rinnapiimast ehteid valmistada.

«Mul läks pisut aega, et otsad kokku viia ja mõista, et see piim võtab kohe ette ühe pikema lennureisi,» märkis ka ehtevalmistaja ja lisas, et läks nii erilise ja kaugelt saabunud paki saabudes sellele kohe ise vastu.