Silvia Ilves kommenteerib Andrei Zevakini reaktsioonivideot: alguses olin eelarvamusega, kuid eksisin...

«Ta on tema ise, ta lihtsalt toimetab. Tal on suva, et kaamera käib. Tal ei ole aega mõtlemiseks, ta lihtsalt teeb,» ütleb Zevakin. «Kõik paneb hoo pealt! See on tema moto vist,» tõdeb Zevakin. Noormeestel on Silvia saadet vaadata väga lõbus ja neil saab palju nalja. Nähes seda kui keeruline on nelja lapse kõrvalt teha oma põhitööd, teevad nad suure kummarduse kõigile üksikemadele. «Vahva, äge, crazy (hullumeelne – toim),» kommenteerivad nad saate esimest episoodi.