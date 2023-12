Põlva proua tänab inimest, kes talle appi tuli: proovisin meeleheitlikult mööduvaid autosid peatada

Põlvas elavat Tiiut (nimi muudetud, toimetusele teada) ootas esmaspäeva hommikul ees bussisõit Tartusse. Naine pidi minema erakorralisele silmaopile. Ta ootas bussi Põlvas Keskuse peatuses kiriku juures. «Tegelikult on see selles mõttes tobe, et ma seal olin tõesti oma süü läbi tänaval nagu külaullike. Arvasin millegipärast, et buss Tartusse läheb alt Põlvast läbi. Aga see buss väljub ikka vaid ülevalt bussijaamast. Seisin ja ootasin Keskuse peatuses. Siis taipasin, et pole lootust ja siis haaras mind paanika,» räägib Tiiu Elu24-le.

Põlva kesklinn. Foto: Arvo Meeks / LEPM

Naine on teinud postituse ka «Põlva kodanik» Facebooki grupis, kus ta soovib tänada inimest, kes ta auto peale võttis ja bussijaama viis.

«Suur ja soe tänuavaldus. Olin täna olukorras, kus polnud lootust jõuda Tartu bussile. Ees ootas silmarebendi laseropp, hommikul kiirkorras Põlva arstiga kokku lepitud. Olin all Põlvas, kui bussi väljumiseni oli jäänud 10 minutit, taksot tellida ei jõua... Jätsin vist küll hullukese mulje, kui proovisin meeleheitlikult peatada Kesk tänaval minust mööduvaid autosid (seal ei tohigi vist peatuda),» kirjutab Tiiu. «Aga üks inimene mõistis vist, et olen hädas, pööras raamatukogu parklasse ja ootas, kuni ähkides ja puhkides sinna jõudsin ja viis mind üles bussijaama ära. Jõudsin viimasel minutil Tartu bussile. Praegugi läheb meel sellele mõeldes härdaks, süda soojaks. Kui tore, et on niisuguseid inimesi, kes teiste muret märkavad! Suur tänu sellele võõrale noormehele Kvatro masinas. Ta päästis mu päeva.»

«Lõpmata hea meel on, et meil on nii toredaid inimesi. Lahkus sünnitab lahkust,» ütleb Tiiu tänulikult.

Põlva bussijaam. Foto: Jaanika Elias