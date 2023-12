VIDEO ⟩ «Pane oma paganama suu kinni!» Näitleja Alec Baldwin sattus New Yorgis Palestiina-meelsete aktivistide sõnarahe alla

New York Post vahendab, et Iisraeli-vastased meeleavaldajad hakkasid näitleja Alec Baldwinit sõimama esmaspäeva õhtul New Yorgis. Baldwin kõndis meeleavalduse läheduses, kui protestijad teda märkasid ja tema poole sööstsid, süüdistades teda Iisraeli toetamises.