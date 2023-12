VIDEO ⟩ «Mis toimub?» Tartlaste seas tekitas hämmingut kaubamaja reklaamtahvel

Mõni päev tagasi TikToki postitatud videos on näha Tartu kaubamaja ees olevat reklaamtahvlit, kus reklaami asemel on hoopiski kuvatud arvuti veateade, mis puudutab laadijat ja klaviatuuri. Ehkki sarnast viga on ilmselt näinud paljud arvutikasutajad, oli taoline vaatepilt hiiglaslikul reklaamtahvlil Tartu kesklinnas kummastav ja TikToki laetud videot on paari päevaga vaadatud juba üle 82 000 korra.