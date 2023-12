SUUR PAUK ⟩ VIDEO! Jõulupeol korraldatud keemiakatse lõi katuse lumest puhtaks

Teadusteatriga tegelev ettevõte Keemia Tund jagas oma Facebookis videot katsest, mis korraldati ühel Pärnus toimunud jõulupeol. Katse käigus kõlanud paugu tulemusel potsatas kõrvalhoone katuselt alla lumi. Samuti vabanesid lumekoormast elektriliinid. «Miks see video nii kiiresti levima hakkas, ei ole mul õrna aimugi. Ei suuda uskuda seda,» ütleb katsete korraldamisega tegelev noormees, kes on väga üllatunud, et vesinikpaugu video on kahe päevaga kogunud juba 123 000 vaatamist.