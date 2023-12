«Aktuaalne kaamera» saab uue ilmateadustaja

Kaks aastat ilma teadustanud Tuula astub viimast korda kaamerate ette 29. detsembril. Selle tööga alustades kirjutas lauljatar ühismeedias, et kuigi tema eelkäija Veronika Uibo kingad on talle veel suured, abistavad teda telemajas toredad, kogenud ja targad kolleegid. «Loodetavasti jõuan ükspäev samuti televaatajate südametesse ning ilmateadet oodatakse rõõmuga,» lisas ta.

Pärast esimest ilmateadustamist tunnistas Tuula, et hirm oli sees: «Kartsin, et midagi läheb sassi, aga õnneks jäi see vaid hirmuks.»