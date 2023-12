EKSPERIMENT ⟩ Pealinna taksojuht müüb alaealistele alkoholi, nii et silm ka ei pilgu

Mõned kuud tagasi võttis «Kuuuurijaga» ühendust Tallinnas elav Pille (nimi muudetud, saate toimetusele teada), kes on teismelise tütre ema. «Ahvatlusi siin maailmas on nende jaoks palju. Tihti see, et neid õigel rajal hoida, on väga-väga suur töö,» ei ole naise sõnul lapse kasvatamine ja nende pahandustest eemal hoidmine just kõige lihtsam.