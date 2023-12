Elva noormees päästis linna sümbolina tuntud puu tonne kaaluva lumekoorma alt

Elva linna sümbolina tuntud Arbimäe mänd ähvardas murduda ülisuure lumekoorma all. Murelikud elvalased andsid ühismeedias teada, et puu tuleks kiiremas korras lumest vabastada, et see ei murduks nii nagu mitmed teised puud.

«Olin just tulnud õuest tuppa, puhastasin enda maja ümbruses puid lumest. Vaatasin Facebooki ja tuli ette Elva männi pilt. Lugesin kommentaare ja seal oli kirjas, et kas oleks võimalik saada lund puu pealt maha, et see ei murduks,» räägib 17-aastane Priit Siimann, kes pikemalt mõtlemata oma abi pakkus. «Kirjutasin kohe, et saan sellega aidata. Võtsin viskeliini ja rakmed ning asusin sinna. Kohale jõudes oli seal rahvast. Nad hakkasid vaatama, kuidas ma selle puu ilma tõstukita puhtaks saan. Töö ei olnud üldse raske, pigem oli see lõbus. Sain nautida selle puu puhastamist ja arvan nüüd, et siis oleksid suured kahjud olnud, kui see lumi sinna jäänud oleks,» ütleb Priit.