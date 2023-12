Täna «Kuuuurijas» ⟩ Leedu eeluurimisvanglast annab intervjuu rahvusvaheliseks palgamõrvariks nimetatud Imre Arakas

«Seda ei juhtu just iga päev, et sulle helistab rahvusvaheliseks palgamõrvariks nimetatud Imre Arakas. Aga minuga just nii juhtus. Tere, kas sa näed meid?» küsib videokõne kaudu saatejuht Katrin Lust Arakalt, kes on viimased kümme kuud Leedu eeluurimisvanglas istunud.