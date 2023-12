Voose Päikesekodu on Harjumaal Anija vallas asuv seminari- ja puhkekeskus, mida veab Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Tanel Talve , kelle sooviks on arendada kohalikku ettevõtluskeskkonda, tuua piirkonda rohkem külalisi, kellele Voose ettevõtlikud inimesed saaksid oma teenuseid müüa.

Toredat ettevõtmist takistab Talve sõnul aga riigi poolt kümme aastat tegemata töö, mille all peab ta silmas seni hooldamata liine, mis nüüd tänavuse lumerohke talvega on hakanud lõpuks järele andma. «Kahe nädala jooksul 23 kuni ööpäeva pikkust katkestust. Tegelikult pole ju asi ainult meis siin Voosel, Eestis on hulk inimesi veel suuremas jamas, vett ei ole, telefonisidet pole, meditsiiniliste abiseadmete kasutamine võimatu jne,» ei pea Talve antud olukorda normaalseks.