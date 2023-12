PAPARATSO ⟩ Mitte ainult Eesti staarid! Rootsi minister läks pärast kolmekäigulist õhtusööki burksi nosima

Ministrile toiduvalik ilmselt ei istunud, mistõttu võttis ta pärast üritust ette tee kohalikku kiirtoidurestorani Max. Kaheteistaastane Edvin, kes oli samuti restoranis, rääkis Time Newsile, et oli üllatunud, nähes ministrit peoriietes kiirtoitu tellimas. «Nägin ihukaitsjaid ja sain aru, et tegu on meie ministriga.»