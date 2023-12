VIDEOINTERVJUU ⟩ Jaak Joala lapselaps Carmen uuest ametist telemaastikul: ausõna, see on lihtsalt nokkimine! Ma tegelikult ei ole üldse kuri!

Kanal 2 ekraanile on jõudnud lõbus telemäng «Kas lööme käed?», kus saatejuht Robert Rool kutsub telemängu publiku hulgast välja ühe inimese, kellele esitatakse salapärane ülesanne, mis võib viia teda tõeliselt vinge auhinnani. Lisaks publikule ja saatejuhile lööb ekraanil kaasa ka särav assistent, kelle töö on avaldada, mis peitub salapäraste kardinate taga – kas magus auhind või must kass.

Selle osa sai endale 26-aastane Carmen Joala, keda on küll varem teleekraanil nähtud, kuid hoopis teisest küljest. Sügisel osales neiu «Eesti Otsib Superstaari» saates ning kuigi Carmeni suur soov on käia vanaisa jälgedes ja saada lauljaks, siis superstaarisaatest ta seda tiitlit endale ei napsanud.

«Tegelikult ma ei olnud üldse nii löödud. Ma võtsin ikka väga mitu aastat ennast kokku, et üldse sinna minna, ja ma olin juba niigi ennast ületanud. Eks ma nägin ise ka, et ei olnud mu parim esitus ja kõik on õiglane,» tunnistab Carmen, kes lubab, et ei ole laulmisele käega löönud, vaid hoopis lainetab mitmel rindel.