VIDEOINTERVJUU ⟩ Uue telemängu «Kas lööme käed?» saatejuht Robert Rool rikub juba reegleid: mul süda ei luba seda teha

Mis aga teeb selle saate eriti eriliseks on see, et ükski saatekülaline ei näe tavaline välja. See on üks värvikamaid saatepublikuid kogu Eestis, sest iga külaline on end ära kostümeerinud.

«Selle saate üks võlu on see, et saatesse pääseb külaline, kes on kõige rohkem silma jäänud. Ja silma on ju võimalik jääda kõigega!» selgitab Robert põhjust, miks saate publikus saab näha ahve, jõuluvanasid, nõidu ja muid muinasjutu tegelasi.

Robert ise aga kostüümi selga ei kavatse tõmmata ning selleks on tal hea vabandus –mehel peab olema hea ligipääs taskutesse, kus ta kannab endaga kaasas sadu eurosid, et jagada seda inimestele, kes mängus on kõike kaotamas.

«Kui mõni saade Eestis peaks inimesi pahviks lööma, siis see on see formaat!» jagab Robert rõõmsalt.

Lõbus ja kaasahaarav telemäng «Kas lööme käed?» alustab Kanal 2s esmaspäeval, 18. detsembril kell 20.00 ja on ekraanil argiõhtuti kolm nädalat!