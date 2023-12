«Põhimõtteliselt öeldi, et võta enda peale kolm mõrva ja mine minema,» räägib Leedu eeluurimisvanglas kinni peetud Imre Arakas «Kuuuurijale». Mees väidab, et Leedu politsei üritab talle pähe määrida kolme mõrva, millega temal enda väitel pistmist ei ole. Araka sõnul on taoline Leedu politsei pakkumine ebanormaalne.