«Õnneks kedagi autos ei olnud, aga meie majas on palju lastega peresid ja lapsed mängivad ja jooksevad sageli õues ringi,» rääkis naine ja lisas, et ei taha mõeldagi, mis oleks juhtunud, kui mõni inimene taolise jääpurika alla oleks jäänud.

«See on mu abikaasa tööauto, pereauto oli selle kõrval. Abikaasa teatas sellest kohe oma tööandjale, aga tal olid ju oma tööpäeva plaanid. Kindlustus kindlasti on, aga nüüd läks kõik sassi,» lisas ta, et asjade edasine käik selgub lähipäevil.