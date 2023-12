KLIPP ⟩ Epp Kärsinil on teisik? «Kui te näete Eppu klubis tantsimas või väga meelalt hullamas, siis see ei ole mina!»

Epp Kärsin käis hiljuti külas podcastis QLA, kus naine avaldas, et tal olevat lustakas teisik. «Olin ühel intervjuul, kus intervjueerija küsis mu käest, et Epp, sind alles hiljuti nähti kuskil ööklubis laua peal tantsimas. Ma ütlesin ei, et seda ma ei ole teinud, aga ma tean, et mul on väga sarnane naine, eks kasutab kasutab ka seda nime. Kui temalt küsitakse, kas sa oled Epp Kärsin, siis ta ütleb «jah»,» tõdes naine. «Ja ta teeb ka fännipilte!»