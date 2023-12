NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Vähk võib sattuda lõbusasse seiklusse, Kaalud igatsevad kaduda pere keskele

Ees on üllatusi ja ootamatusi toov Veenuse opositsioon Uraaniga, millele järgneb reedel talvine pööripäev. Pööripäeva ajal jääb Päike seekord ühendusse retrograadse Merkuuriga, mis tähendab, et hakkame viimaks nägema uutmoodi lahendusi viimaste kuude probleemidele ja küsimustele. See on sügavate taipamiste aeg. Kõige pimedamal ajal räägib intuitsioon kõige tugevamini.