VIDEOREPORTAAŽ ⟩ Pealinna jõuluturul on tänavu tehtud mitu abieluettepanekut: oli üks õnnetu juhus, kui öeldi ei

Võsujalg möönab, et jõuluturul on tänavu tehtud ka mitmeid abieluettepanekuid. «Jõuluturg on populaarne koht romantilisteks ettepanekuteks,» nendib Võsujalg. Jõuluturu perenaine Maive Nahksepp märkis, et ettepanekuid on olnud erisugused. «On suuri lavastusi tehtud, ka meie abi palutud, aga ka jõuluvanamajas on mitu ettepanekut tehtud.» Küsimusele, kust sellisele mõttele on tuldud, nentis Nahksepp, et paaride sõnul on tegu romantilise kohaga.