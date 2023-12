Alles see justkui oli, kui lauljatar ja näitleja Siret Tuula rõõmustas enda Facebookis, et temast saab uus «Aktuaalse kaamera» ilmateadustaja.

«Uuest aastast liitun tegusa AK tiimiga ja minu täita saavad Veronika Uibo kingad,» nentis lauljatar möödunud aasta detsembris enda ühismeedias. Ta tunnistas toona, et kuigi kingad on talle veel suured, on ta ümber toredad, kogenud ja targad kolleegid, kes on igati abiks. «Loodetavasti jõuan ükspäev samuti televaatajate südametesse ning ilmateadet oodatakse rõõmuga,» kirjutas ta.