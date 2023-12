PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 16. detsember: Kaljukitse kõrvu jõuab kahtlase väärtusega infot, Skorpion soovib oma saladusi kellelegi usaldada

JÄÄR

Sind köidab elu lõbusam pool. Naudid häid sööke ja jooke. Leiad, et ahvatlused on selleks, et neile järele anda.

SÕNN

Üllatused tekitavad elevust. Ei ole mõtet teha detailseid suurejoonelisi plaane, kuna ootamatud asjaolud võivad need pea peale pöörata.

KAKSIKUD

Sul on võimalik saada lähedasemaks sellega, keda südamepõhjas armastad, ent asjad ei laabu iseenesest – pead tegevust õigesti kavandama.

VÄHK

Saad kutseid vägagi eripalgelistele üritustele. Sa ei või seejuures unarusse jätta oma lähisugulasi, eeskätt vanemaid ja vanavanemaid.

LÕVI

Sul on selged sihid silme ees. Selleks, et nende poole liikuma hakata, pead varuma aega ja kannatust, et põhjalikult süveneda.

NEITSI

Tead täpselt, millistesse kanalitesse tahad oma jõuvarud suunata, ent paraku ei pruugi sul olla võimalik oma eesmärkidele keskenduda.

KAALUD

Ka nädalavahetusel mõtled palju rahaasjadele. On probleeme, mida sa ei suuda üksinda selgeks mõelda, neid tasub arutada lähedaste inimestega.

SKORPION

Suurele seltskonnale eelistad kallimaga või hea sõbraga kahekesi olemist. Tahad rääkida tõsistel teemadel, oma saladusi kellelegi usaldada.

AMBUR

Päikese ja Neptuuni kvadraadi mõjul võid olla ütlemata härdameelne. Ehk soovid panustada heategevusse või teed vabatahtlikku tööd.

KALJUKITS

Sinu kõrvu jõuab kahtlase väärtusega infot. Kõike, mida sulle räägitakse, ei tasu uskuda! Pole välistatud, et keegi üritab puru silma ajada.

VEEVALAJA

Sulle meeldib võtta osa niisugustest üritustest, kus palju rahvast kohal. Valmistud seltskonda minekuks põhjalikult, et kõigile silma jääda.

KALAD

Vajad tunnet, et sinu ümber on inimesed, kellel on sinuga samad huvid, kelle mõttemaailm sarnaneb sinu omale.