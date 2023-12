Ärimees Lauri Viikna võtab sõna Viimsi paugutajate teemal: nad tuleb kollektiivselt hukka mõista

«Pärnamäe küla. Kell 15:40. Kõlavad paugud. Koer tungib suurest hirmust koos aknaraamidega tuppa. No ei oska sellist asja ette näha ja koera kinni panna! Teen siinkohal üleskutse neile Viimsi elanikele, kellel empaatiavõime on säilinud: kui teie naaber paugutab, siis tuletage talle meelde, kuidas see võib ümberkaudsete loomade ja inimeste elu ohtu seada! Eelmisel talvel sattusin autoavariisse seepärast, et paugutamise tõttu hullunud koer jooksis eessõitvale autole ette. Jah, mitte ainult loomad, vaid ka inimesed võivad niimoodi viga saada,» kirjutab Viikna kutsudes viimsilasi üles seda postitust jagama, et paugutajad saaksid üldise hukkamõistu osaliseks.