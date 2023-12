«Otsustasid, et mu konto jääb suletuks ja raha tagasi ei saa!» Eestlaste loodud rahaülekandeteenus Wise nörritab kliente

«Juba rohkem kui kümme tööpäeva ja ma ei ole siiani oma rahale ligipääsu saanud. Mida ma peaksin tegema, sest mul on 20 000 dollarit kontol ja ma olen mures,» kirjutab Jack Facebooki grupis «Wise (Transferwise) Scam Victims» ehk Wise'i (endine Transferwise – toim) pettuse ohvrid, kus on üle 16 000 liikme. Wise'i anonüümne kõneisik ütles, et klientide turvalisus on nende prioriteet ja konto sulgemise otsust ei tehta kunagi kergekäeliselt.