Iduettevõtjal ja Bolti tootejuhil lülitati maksmata arve tõttu teenused välja. Telia: teenuste piiramine on siiski kõige viimane samm

Bolti tootejuht ja president, iduettevõtja Jevgeni Kabanov väljendas sotsiaalmeedias pahameelt, et on olnud Telia pikaaegne klient, ent nüüd keerati äkitselt päevapealt maksmata arve tõttu tema teenused kinni. Telia tõdeb, et saavad inimlikult kliendi pahameelest aru.