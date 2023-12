Uuel aastal astub «Aktuaalse kaamera» ilmateadustaja kingadesse tuntud telediktori õde

«Selleks me siia tulimegi, et kummutada kuulujutte, et Margus ei olnud kuidagi seotud selle valikuga,» räägib Margus Saare õde Tiivi Tüür naerdes saates «Ringvaade», kus nad avaldasid, et uuest aastast astub naine «Aktuaalse kaamera» ilmateadustaja kingadesse.