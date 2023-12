Eriti hästi valas õli tulle kooseluseadus, mida ekrekad siiamaani puldist kõneledes homoseaduseks kutsuvad ning mis tekitab siiani ka mõnevõrra imestust: kas tõesti kardavad Martin Helme, Püha Varro ja nende kolleegid, et ühel päeval leiavad nad kodust eest võõra mehe, kes on nendega salaja abiellunud?

Teiste inimeste isiklik elu pakub meie ekrekatest täiskasvanud meestele – võibolla isegi passiealistele! – katkematut ning innukat huvi.

Päris uue lehekülje keeras viimasel ööistungil saadik Anti Poolamets, keda siinsetes kuluaarides kutsutakse mõnikord tema žestide tõttu, mis Lenini omi meenutavad, Vladimir Iljitš Poolametsaks.

Nimelt võttis Poolamets öösel kõne alla Riigikogu jõulupeo, mis toimub järgmisel nädalal Niguliste kirikus ja avaldas kahetsust, et ta ei saa kuidagi seal osaleda.

Tuleb välja, et Poolametsa häirib, kuidas kuuse on kauniks ehtinud kaks omasooiharat meest, kellel on ka lapsendatud mudilane kodus.

Et kuusk võiks sümboliseerida fallost – ja veel okkalist fallost – tundub juba iseenesest naljakas, samuti nagu tõik, et tavalisest jõulukuusest võib ootamatult saada homokuusk. Olen üsna veendunud, et «homokuusk» raiub ennast meie lingvistilisse klassikasse.

Kes kellega magab?

«Ja kui ma tuletan tänapäevast liberaalset meediat meelde, jõulud on ju käes ja Riigikogugi on kutsutud Nigulistesse oma aastapäeva, oma jõulupüha tähistama, seal on üks ilus kuusk tavaliselt, mille on uhkeks ehtinud kaks inimest, kes ühtlasi on endale ostnud lapse. Sellepärast ma ei külastagi neid Riigikogu jõulupühasid, sest kuidagi see moodsa maailma õõvastav hingus on Niguliste pühakojas väga süngelt kohal,» ütles Poolamets.

Kes kellega magab? See näib huvitavat päris mitmeid saadikuid. Näiteks küsis Kert Kingo mult kunagi suitsurõdul (kuna kooseluseaduse poolt hääletasin), et mitu meessoost armukest mul on.

Vabandasin tookord: «Sorri, anna andeks, aga ma olen hetero!»

Igal juhul – homoteerull, roosa löga, morsipidu ja homokuusk on tulnud, et jääda!