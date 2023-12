PISARAIST TULVIL TEEKOND ⟩ Nelja tütre ja enda tervisega kimpus üksikema sai telesaate abil uue hingamise

34-aastane Tartumaal elav Relia on keerulise elusaatusega naine, kes kasvatab üksi nelja tütart. Tema printsessideks, nagu naine ise oma lapsi nimetab, on 13-aastane Delia Elisabeth , 9-aastane Liisa Madleen , 5-aastane Delis Liisbeth ja 2-aastane Lily Lumili Merideth .

«Enne kui ta ära läks, siis ma kuulsin ikka, et ma aitan sind, kõik saab korda, aga lõpuks olin ma ikka üksi,» meenutab ta abikaasa ja laste isa lahkumist kaks aastat tagasi. «Ma sain aru, et olin võtnud endale emarolli ja ju sinna luhta see suhe läkski,» mõtiskleb Relia.