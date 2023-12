PALJU ÕNNE! ⟩ Jan Uuspõld 50. sünnipäeval: mulle ei meeldinud olla noor inimene

Tormiline aasta

Jani ja Brigita suhe sai avalikuks juuni alguses, kui nad saabusid koos Kroonika meelelahutusauhindade galale. Suve jooksul jäid nad kaamerasilma ette paljudel üritustel ning nende suhe tundus ideaalne. Üsna pea sai aga Uuspõld aru, et perekond on tema jaoks esmatähtis, ja mees teatas suve lõpus, et nad pole Brigitaga enam koos, kuid jäävad siiski sõpradeks. «Tänaseks olen aru saanud, et minu enam kui kümne aasta jooksul suure töö tulemusena üles ehitatud armastus on endiselt seal, kus on minu laps ja pere,» teatas Jan Uuspõld augustis.