«SÜDAMESOOV» ⟩ Nelja last kasvatav üksikema Relia võitleb enda tervisega: raske on, aga välja näidata ei tohi

Äkitselt üksikvanemaks jäädes oli Relia olukorras, kus iga arstilkäik, sõidutamine ja abi koolitükkidega pidi tulema ainult temalt. Pere neljast tütrest noorim oli siis vaid mõnekuune ja jäi peagi väga haigeks. Arstid tõdesid Reliale, et ta peab olema valmis, et ühel päeval tema laps ei ärka.

Pinget lisab veelgi asjaolu, et Relia pole saanud positiivset tagasisidet üheltki töövestluselt. Ta ise usub, et tööandjaid hirmutab just see fakt, et ta kasvatab üksi nelja last.