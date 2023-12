20 000 EUROT ⟩ Viru keskuse telefonivargad lasid Eestist jalga, kaupa endiselt aga leitud ei ole

Oktoobri lõpus kirjutasime, et Tallinna kesklinnas asuvast Viru keskuse poest iDeal varastati 20 000 euro ulatuses mobiiltelefone.

Juhtunuga samal ajal kaubanduskeskuses olnud isik sõnas toimetusele, et pood pandi kohe kinni. «Nägime ka, kui politsei kohale jõudis. Kohe sooviti poe sulgemist, aga töötajad vist alguses ei tahtnud. Siis üks politseinik ütles, et pood läheb kohe ja nüüd kinni, ja pandi ikkagi trellid ette ja tuled kustu,» kirjeldas ta. «Pärast seda käidi kohvritega edasi-tagasi ja ei lubatud vaadata, mida nad teevad. Vist võtsid jälgi.»

Neljapäeva hommikul nentis PPA pressiesindaja Annika Maksimov, et varguse toime pannud isikud on tuvastatud – tegu oli välisriigi kodanikega, kes on praeguseks Eestist lahkunud. 22. oktoobril varastatud mobiiltelefone ei ole aga tänaseni tagastatud ega isegi leitud.