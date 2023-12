«Soojaveeboiler läks voolukatkestuste tõttu läbi.» Kas kliendil on õigus esitada Elektrilevile kahjunõue?

Mitte kõik eestlased ei saa rahulikult oma igapäevaseid toimetusi teha, sest nii mõneski majapidamises jukerdab elektrivool, mille tõttu võib mõni elektriseade lausa läbi minna. «Soojaveeboiler andis otsad, sest elekter muudkui plõksib,» avaldab Raplamaa pereisa. Juminda poolsaarel elav naine aga ütleb, et nad on iga päev ilma vooluta. «Asjad on ikka täiesti käest ära siinsetes külades.» Elektrilevi selgitab, mida teha, kui kodumasin elektrikatkestuse tõttu üles ütleb.