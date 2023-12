NIPID LUMEAJAKS ⟩ Mida autosse varuda, et end talvistel teedel kindlalt tunda? «Näiteks võiks alati kaasas olla...»

«Autos peab olema kommi. Kui lumelabidat pole, siis on vähemalt kommi. Saad seda süüa. Kui keegi sulle appi tuleb, siis saad kommi talle ka anda,» ütles Sommer. Hermann lisas, et temal on autos kirves. «Kui rattakoopad lootusetult ära jäätuvad, siis õrnalt toksin kirvega neid,» rääkis ta.

Kuidas valmistada auto ette pikemaks sõiduks, teades, et ilmaolud võivad väga kiiresti muutuda? Transpordiameti liiklusohutuse osakonna liiklusekspert Villu Vane räägib, et talvine aeg on raske aeg meie kõigi jaoks, kuna teeolud võivad kiiresti põhjalikult muutuda. «See tähendab seda, et oma elukorraldust tuleb ümber sättida. Hommikul tuleb 15 minutit varem ärgata. Tuleb pidevalt jälgida teeolusid ja leppida sellega, et töölesõit võtab kauem aega,» räägib Vane.