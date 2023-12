🌑 Selle eesmärk on puhastada meie mõtteid ja hoiakuid ning panna kasvama uued lootuseseemned.

🌑 Loe lähemalt, mida see toob sinu tähemärgile.

Amburis toimuv kuuloomine on seotud uute ideaalide, väljavaadete, uskumuste ja usuga. See aeg innustab inimesi oma seisukohti ümber hindama ning leidma uued ja paremad sihid, mille järgi oma elu joondada. Muutus ei pea olema drastiliselt suur ning kuuloomise ajal toimub see tegelikult sügaval meie sees, kuid hakkab väljenduma edaspidises elus - tõelisi tulemusi näeme aga alles Amburi täiskuu (23.05.2024) paiku.