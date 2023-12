Maailma kuulsaim Michael Jacksoni lavateisik tuleb kevadel võimsa kontsertsõuga Eestisse

Sergio Cortes on Jacksoniga ülimalt sarnane nii välimuselt, hääletämbrilt kui ka liigutustes, mida artist on aastaid täiustanud ja viimistlenud. Jacksoni fännid üle maailma peavad teda parimaks popikuninga imiteerijaks. Tähelepanuväärsed on ka Cortesi lavariided, mis matkivad Jacksoni tuntuimate esinemiste kostüüme.